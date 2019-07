Mit 22 Farb- und 234 Schwarzweiß-Abbildungen. Architektur als öffentliche Aufgabe. Vom ersten gedeckten Schwimmbecken in Magdeburg 1830 bis zu den Herausforderungen im Jahr 2030.

C.H. Beck Verlag, München 2019

ISBN 9783406736537, Gebunden, 608 Seiten, 34,00 EUR



Mit keinem anderen Land in Europa ist die deutsche Geschichte so stark verflochten wie mit Frankreich. Der in Nizza lehrende deutsche Historiker Matthias Waechter erzählt die Geschichte des 20. Jahrhunderts…