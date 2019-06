Hartmann Projects, Stuttgart 2019

ISBN 9783960700319, Gebunden, 168 Seiten, 34,00 EUR



In englischer und deutscher Sprache. Mit zahlreichen Abbildungen. Mit Texten von Rahul Mehrotra. Für "No Buddha in Suburbia", kehrt Peter Bialobrzeski, nach seinem letzten Projekt über Deutschland "Die…