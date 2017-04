Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg 2017

ISBN 9783498045319, Gebunden, 208 Seiten, 19,95 EUR



Aus dem Amerikanischen von Thomas Piltz. "Gott, hilf dem Kind" setzt den mit "Jazz" begonnenen Zyklus fort, in dem Morrison die Situation der Schwarzen in den USA beleuchtet. Lula Ann ist ein so tiefschwarzes…