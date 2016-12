Aus dem Georgischen von Lea Wittek. Die junge Nia ist verliebt in einen älteren Jungen, der gegenüber ihrer Wohnung in Tiflis wohnt. Er erhört sie nicht, doch sie richtet ihre Sehnsucht ganz auf ihn.…

Carl Hanser Verlag, München 2016

ISBN 9783446252752, Gebunden, 192 Seiten, 20,00 EUR



Aus dem Spanischen von Luis Ruby. In acht Geschichten begibt sich Eduardo Halfon auf die Suche nach dem Gespenst der Identität. Sei es in einem nachgebauten faschistischen Internierungslager in Kalabrien,…