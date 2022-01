Kremayr und Scheriau Verlag, Wien 2021

ISBN 9783218012881, Gebunden, 128 Seiten, 18,00 EUR



"Dummheit begegnet uns in vielerlei Form - doch woran kann man sie erkennen?" Was haben so unterschiedliche Dinge wie "alternative Fakten", menschenleere Begegnungszonen in Satellitensiedlungen und Schönheits-OPs…