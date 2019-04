Piper Verlag, München 2019

ISBN 9783492059398, Gebunden, 672 Seiten, 25,00 EUR



Aus dem Französichen von Michaela Meßner. Es ist der 30. Juli 1994 in Orphea, ein warmer Sommerabend an der amerikanischen Ostküste: An diesem Tag wird der Badeort durch ein schreckliches Verbrechen erschüttert,…