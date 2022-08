Aus dem Englischen von Irma Wehrli. Nadia merkt in den Ferien in Kairo, wie fremd ihr die Heimat ihrer Mutter geworden ist. Ein zum Islam konvertierter Schotte fliegt nach Khartum, um seine Braut zu heiraten.…

dtv, München 2022

ISBN 9783423290227, Gebunden, 176 Seiten, 18,00 EUR



Aus dem Französischen von Sina de Malafosse. Zwölf Menschen nachts an einer Raststätte …Eine Sommernacht an einer Autobahn-Raststätte in den Ardennen. Im hellen Neonlicht werden ein Dutzend Personen um…