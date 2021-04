Drava Verlag, Klagenfurt 2020

ISBN 9783854359449, Gebunden, 280 Seiten, 21,00 EUR



Nach Jahrzehnten des Exils kehrt der Politologe und Sozialarbeiter Ahmet Arslan in sein Heimatdorf in die kurdische Provinz Dersim in Ostanatolien zurück, um noch ein Mal seine Mutter zu sehen. In seiner…