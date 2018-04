S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2018

ISBN 9783103973488, Gebunden, 352 Seiten, 21,00 EUR



Die Berlinerin Rosie reist in den Libanon, voller Hoffnung auf ein neues Leben. Sie verliebt sich in den Syrer Daoud, aber der hat Angst vor der Liebe. Rafik, der Modemacher werden will, liebt sie beide.…