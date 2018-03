Hanser Berlin, Berlin 2018

ISBN 9783446258518, Gebunden, 96 Seiten, 18,00 EUR



In der Großstadt, in vermeintlichen Landidyllen, in den Grauzonen der Suburbs - überall begegnet in Sylvia Geists neuem Lyrikband dem Einzelnen die Wildnis, die in ihm selbst steckt. Mit glasklarem Verstand…