Carlsen Verlag, Hamburg 2018

ISBN 9783551583802, Gebunden, 144 Seiten, 12,99 EUR



Nur dieses eine Wochenende. Nur noch einmal in Opas altes Haus am Arsch der Welt, hier war alles immer gut. Nur das will Ben, der gerade achtzehn geworden ist und irgendwie festhängt - in der Schule,…