Deutsche Verlags-Anstalt (DVA), München 2017

ISBN 9783421047243, Gebunden, 336 Seiten, 19,99 EUR



Welchen Preis zahlen wir, um nicht allein zu sein? Samuel hat so viele Gesichter, wie ihn Menschen kennen. Nun lebt er nur noch in der Erinnerung aller, und jeder erinnert sich anders an diesen schmächtigen…