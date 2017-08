S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2017

ISBN 9783100022714, Gebunden, 768 Seiten, 26,00 EUR



Aus dem Amerikanischen von Ulrike Bischoff. Warum sind wir so, wie wir sind? Was ist in der Familie angelegt, was erworben? Was können wir selbst bestimmen? Pulitzerpreisträger Siddhartha Mukherjee erzählt…