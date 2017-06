konkursbuchverlag, Tübingen 2016

ISBN 9783887695552, Taschenbuch, 120 Seiten, 12,00 EUR



Yoko Tawada erzählt von einer "Loreley", die sich im Fluss irrt und an der Elbe landet, in Hamburg in den 80er Jahren. Die Identitäten der Figuren in diesem Text sind fließend, zwischen Mann und Frau,…