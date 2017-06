Aus dem Englischen von Barbara Heller und Rudolf Sorge. Velvet wohnt mit ihrer alleinerziehenden Mutter ohne Englischkenntnisse und dem jüngeren Bruder in einem Armenviertel New Yorks. Sie ist elf Jahre…

Martin Schulz hat frischen Wind in die deutsche Politik gebracht, das attestieren ihm selbst politische Gegner. Seine immense Erfahrung hat er außerhalb der Bundes- und Landespolitik gesammelt, bevor…

Was mir wichtig ist.

C. H. Beck Verlag, München 2017

ISBN 9783406697180, Gebunden, 207 Seiten, 19,95 EUR



Aus dem Französischen von Andrea Spingler. Es ist eine wahre Begebenheit, die Jean-Luc Seigle in seinem neuen Roman von der Hauptfigur Pauline erzählen lässt, als sie, in einem Haus in Marokko sitzend,…