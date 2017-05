Antje Kunstmann Verlag, München 2017

ISBN 9783956141676, Gebunden, 112 Seiten, 18,00 EUR



Aus dem Französischen von Claudia Steinitz. Mitten in der Nacht, auf einer Bank in der Gare de L'Est: Die Züge stehen still, und auch das Leben scheint zum Stillstand gekommen. Wer hier sitzt, ist gestrandet,…