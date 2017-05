C. H. Beck Verlag, München 2017

ISBN 9783406705694, Gebunden, 576 Seiten, 24,95 EUR



Was Marlene Dietrich so außergewöhnlich machte, zeigt sich erst, wenn sie in ihrer Zeit gesehen wird. Sie zog Hosen an, als Frauen dafür auf offener Straße Prügel ernteten. Sie holte ihr Kind nach Hollywood,…