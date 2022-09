DuMont Verlag, Köln 2022

ISBN 9783832182083, Gebunden, 336 Seiten, 24,00 EUR



Die Erzählfigur in "Blutbuch" identifiziert sich weder als Mann noch als Frau. Aufgewachsen in einem schäbigen Schweizer Vorort, lebt sie mittlerweile in Zürich, ist den engen Strukturen der Herkunft…