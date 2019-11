UVK Universitätsverlag Konstanz, Konstanz 2019

ISBN 9783867649056, Gebunden, 228 Seiten, 17,00 EUR



Paula Thiede wurde als Pauline Berlin am 6. Januar 1870 in Berlin geboren. Ihre Kindheit und Jugend verbrachte sie rund um den heutigen Mehringplatz in Kreuzberg, am südlichen Rand des Zeitungsviertels.…