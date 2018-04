Theiss Verlag, Darmstadt 2018

ISBN 9783806236712, Gebunden, 208 Seiten, 29,95 EUR



Mit 23 schwarz-weißen Abbildungen. Rossini wird in eine stürmische Zeit hineingeboren, Napoleon ist mittendrin in seinem Eroberungszug, neue Zeiten brechen an und Rossini wird ihr Komponist werden. Seine…