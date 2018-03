Luchterhand Literaturverlag, München 2018

ISBN 9783630875385, Gebunden, 192 Seiten, 18,00 EUR



Was ist Wahrheit? Was ist Wirklichkeit? Wie wurden wir, wer wir sind? Ferdinand von Schirach beschreibt in seinem neuen Buch "Strafe" zwölf Schicksale. Wie schon in den beiden Bänden "Verbrechen" und…