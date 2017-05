Sommerinselkinder - das waren er und sein Bruder Stipe, seit sie zum ersten Mal die Ferien auf Fehmarn verbrachten, zusammen mit der Mutter und dem wiederaufgetauchten Vater. Während die Risse in der…

edition fünf, Gräfeling / Hamburg 2016

ISBN 9783942374835, Gebunden, 184 Seiten, 19,90 EUR



Aus dem Französischen von Alexandra Baisch. Pariser Nachtleben: Eine Bar, in der sich die tanzende Menge bis in den Morgen von den Rhythmen tragen lässt, ein Cabaret, in dem eine Spiegelwelt die Zuschauer…