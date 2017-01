Ullstein Verlag, Berlin 2016

ISBN 9783550081378, Gebunden, 384 Seiten, 22,00 EUR



Aus dem Englischen von Yasemin Dinçer. The Loney - ein verregneter, unwirtlicher Landstrich an der nordenglischen Küste. In der Karwoche des Jahres 1976 pilgert eine brüchige kleine Glaubensgemeinschaft…