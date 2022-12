Aus dem Französischen von Barbara Haupt. Von jetzt auf gleich ändert sich das Leben von Floris und Maja. Hatten sie gestern noch gemeinsam am Bach gespielt, trennt sie heute ein Stacheldraht. Nicht einmal…

Moritz Verlag, Frankfurt am Main 2022 ISBN 9783895654367, Gebunden, 40 Seiten, 12,95 EUR

Der beste Freund, die Besitzerin des Stammcafés, gleichgesinnte Mitstreiterinnen oder Leidensgenossen: Freundschaften brauchen wir zum Leben! Gibt es so etwas wie wahre Freundschaft? Werden Freundschaften…

Glauben Sie an die Wahrheit?.

Weissbooks, Frankfurt am Main 2022

ISBN 9783863372002, Gebunden, 32 Seiten, 18,00 EUR



Aus dem Englischen von Bärbel Brands und Martin Brinkmann. "An dem Tag, als der Krieg kam, standen Blumen auf der Fensterbank, und mein Vater sang meinen kleinen Bruder zurück in den Schlaf." So beginnt…