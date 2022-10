Die Streitkräfte spielten im Kalten Krieg eine Schlüsselrolle. Doch selbst neuere Veröffentlichungen zur deutschen Geschichte zwischen 1945 und 1990 blenden sie weitgehend aus. In diesem Band nehmen renommierte…

Repräsentation, Organisation und Tradition von Streitkräften in Demokratie und Diktatur

Deutsche Militärgeschichte in Europa 1945-1990.

So wichtig das Jüdische für Proust stets war, lange Zeit schrieb er kaum darüber. Das änderte sich mit der "Recherche" - sie ist jüdisch von der ersten Zeile der Entwürfe bis zum letzten Zettelchen aus…

Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2022

ISBN 9783515132572, Gebunden, 380 Seiten, 29,00 EUR



Die Atomenergie war in der Bundesrepublik ein Kind der Wirtschaftswunderjahre. In den siebziger Jahren rückte sie ins Zentrum einer öffentlichen Kontroverse, in der die großen Fragen offener Gesellschaften…