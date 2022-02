Erzählen ist eine Kunst, die allen Menschen geschenkt ist. Erzählen fängt für Hermann Bausinger schon beim gemeinsamen Warten auf den Bus an: Dem Schimpfen darauf, dass er schon wieder zu spät kommt und…

Schöffling und Co. Verlag, Frankfurt am Main 2022 ISBN 9783895616297, Gebunden, 912 Seiten, 38,00 EUR

In den Jahren 1989/90 vollzog sich in atemberaubender Dynamik die deutsche Einigung. Über 50 Zeitzeugen, darunter Bürgerrechtler, Botschafter und Diplomaten, Funktionäre und Politiker, Theologen wie auch…

Suhrkamp Verlag, Berlin 2021

ISBN 9783518430033, Gebunden, 495 Seiten, 25,00 EUR



Aus dem Amerikanischen von Hannes Meyer. Am Ende zählt nur eins: auf der richtigen Seite stehen. Doch für die vier Menschen in dieser Geschichte, alle aus Idealismus an einen Ort der Gewalt im kolumbianischen…