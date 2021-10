Antje Kunstmann Verlag, München 2021

ISBN 9783956144554, Gebunden, 440 Seiten, 25,00 EUR



Utopisches dringt in dargestellte Wirklichkeiten, zerdehnt und sprengt geschichtliche Rahmen. In UTOP verweben sich in drei Teilen - Siedler, Jünger und Geister - Erzählungen, Episoden und Szenarien von…