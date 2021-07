Suhrkamp Verlag, Berlin 2021

ISBN 9783518587638, Gebunden, 502 Seiten, 32,00 EUR



1977 startete die RAF ihre "Offensive 77", wurde in Paris das Centre Pompidou eröffnet, in Kalifornien der Apple II lanciert - und das Internet erfunden. Was bedeuten diese merkwürdigen Gleichzeitigkeiten?…