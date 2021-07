Ecco Verlag, Hamburg 2021

ISBN 9783753000015, Gebunden, 320 Seiten, 22,00 EUR



Aus dem Finnischen von Angela Plöger. Jahrzehnte nach dem Verschwinden ihrer Mutter Rose kehrt Lempi in das Reservat in Minnesota zurück, in dem sie aufgewachsen ist. Ihr Vater Ettu hat zum wiederholten…