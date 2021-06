Edition FotoTapeta, Berlin 2021

ISBN 9783949262029, Gebunden, 80 Seiten, 15,00 EUR



Im Sommer 2018 zieht die alle zehn Jahre stattfindende Wallfahrt zum Revolver Christi so viele Besucher an wie nie zuvor. Ausgestellt ist neben der Reliquie in der Kathedrale auch eine der drei erhaltenen…