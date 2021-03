C.H. Beck Verlag, München 2021

ISBN 9783406768736, Gebunden, 352 Seiten, 26,95 EUR



Kein anderer Revolutionär hat die islamische Welt so sehr verändert wie Ruhollah Musawi Khomeini (1902 - 1989). Katajun Amirpur entdeckt in dieser ersten umfassenden Khomeini-Biografie in deutscher Sprache…