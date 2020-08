Eine Kindheit in Berlin-Tempelhof

Matthes und Seitz Berlin, Berlin 2020

ISBN 9783957578457, Gebunden, 208 Seiten, 22,00 EUR



Was für ein Leben! Geboren 1923 in der Bretagne, aufgewachsen in einfachen Verhältnissen, schon als Jugendliche Mitglied der kommunistischen Résistance, Retterin zweier jüdischer Jugendlicher - wofür…