Nicolai Verlag, Berlin 2020

ISBN 9783964760302, Gebunden, 168 Seiten, 18,00 EUR



Zehn Jahre ist es her, dass der Missbrauchsskandal am Berliner Canisius-Kolleg die Öffentlichkeit erschütterte und die katholische Kirche in Deutschland in eine tiefe Krise stürzte. Matthias Katsch ist…