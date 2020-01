Wallstein Verlag, Göttingen 2019

ISBN 9783835336001, Gebunden, 120 Seiten, 18,00 EUR



Die Liebe und das Begehren in all ihren Spielarten sind die Fluchtpunkte in diesen Erzählungen von Lukas Bärfuss. Wie begegnen wir uns? Welche Sehnsüchte treiben uns um? Nach welchen Vorlagen entwerfen…