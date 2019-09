Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg 2019

ISBN 9783499001864, Kartoniert, 352 Seiten, 15,00 EUR



Der herausragende Debütroman der US-Poetry-Slammerin Elizabeth AcevedoXiomara hat ihre Worte immer für sich behalten, so wie ihre strenggläubige Mutter es verlangt. In ihrem Viertel in New York übernehmen…