Berlin Verlag, Berlin 2019

ISBN 9783827014047, Gebunden, 576 Seiten, 25,00 EUR



Aus dem Englischen von Monika Baartz. "Und so steige ich hinauf, in die Dunkelheit dort drinnen oder ins Licht." - Als am Ende vom "Report der Magd" die Tür des Lieferwagens und damit auch die Tür von…