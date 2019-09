Edition Moderne, Zürich 2019

ISBN 9783037311875, Gebunden, 72 Seiten, 29 EUR



Am 26. August 1996 wurde an der Côte d'Azur, in Roquebrune-Cap-Martin, nur einen Katzensprung von Le Corbusiers einstigem Feriendomizil entfernt, der Schweizer Arzt Dr. med. Peter H. Kaegi erstochen.…