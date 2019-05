Aus dem Französischen von Caroline Vollmann. Menschen verschwinden spurlos. Capitaine Langlois, ein ehemaliger Kolonialsoldat, richtet sich mit seinen sechs Gendarmen in einem Gasthaus ein und spürt den…

Piper Verlag, München 2019

ISBN 9783492057196, Gebunden, 400 Seiten, 22,00 EUR



Königspark, so nennt Nuria die Madrider Casa de Campo. Zu jeder Tageszeit drängeln sich hier Frauen am Straßenrand, schauen in die dahinrollenden Autos und rufen den Fahrern ihre Tarife zu. Ein Ort des…