Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg 2019

ISBN 9783498030391, Gebunden, 320 Seiten, 22,00 EUR



Aus dem Kanadischen von Thomas Überhoff. Was wird gewonnen und was geht verloren, wenn eine Frau sich entschließt, ein Kind zu bekommen? In ihren späten Dreißigern, als die Freundinnen sich fragen, wann…