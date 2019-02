Carl Hanser Verlag, München 2019

ISBN 9783446261723, Gebunden, 336 Seiten, 23,00 EUR



Aus dem Englischen von Nikolaus Stingl. Mit weit aufgerissenen Augen kommt der indische Student Kailash 1990 nach New York. Er passt sich mühelos an, will sich einfügen - mehr noch, er will glänzen. Voller…