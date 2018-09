Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2018

ISBN 9783608962901, Gebunden, 592 Seiten, 25,00 EUR



Berlin, 1978: Die Hauptstadt der Neuen Preußischen Republik liegt in Trümmern, die Kinder klauen Kohlen und in der Politik geben sich die Halunken die Klinke in die Hand. In dieser Welt entfaltet sich…