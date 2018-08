S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2018

ISBN 9783103973761, Gebunden, 72 Seiten, 18,00 EUR



Zehn Jahre nach "Lindennacht" erscheinen neue Gedichte von Reiner Kunze. In poetischen Bildern lässt er die Leser teilhaben an dem, was ihn beglückt oder erschüttert. Wohin es ihn in der Welt auch verschlägt,…