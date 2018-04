"Wenn das gelingt, was mir Arnold empfohlen hat, müsste der Titel lauten: Nicht zur Veröffentlichung bestimmt. Nach nahezu 40 Jahren ein rücksichtsloser Blick auf Verlag, Autoren, Bücher, Manuskripte…

Weissbooks, Frankfurt am Main 2018 ISBN 9783863371036, Gebunden, 167 Seiten, 22,00 EUR

C.H. Beck Verlag, München 2018

ISBN 9783406718717, Gebunden, 256 Seiten, 26,95 EUR



Die These von Horst Dreier lautet: In der modernen Demokratie darf sich der Staat mit keiner bestimmten Religion identifizieren, und heiße sie auch Christentum. Nur in einem Staat ohne Gott können alle…