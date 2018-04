Diogenes Verlag, Zürich 2018

ISBN 9783257070224, Gebunden, 96 Seiten, 20,00 EUR



Aus dem Niederländischen von Hanni Ehlers. "Good girls go to heaven, and bad girls go everywhere, wusste schon Mae West. Marilyn Monroe, Marguerite Duras, Patricia Highsmith und Jane Bowles verstoßen…