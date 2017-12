Carl Hanser Verlag, München 2017

ISBN 9783446256903, Gebunden, 224 Seiten, 24,00 EUR



Aus dem Amerikanischen von Birgitt Kollmann. Sie sind ins All und über den Atlantik geflogen, haben den Erdball schon mit 16 umsegelt und die höchsten Gipfel in Röcken bestiegen. In allen Ländern und…