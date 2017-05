Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg 2017

ISBN 9783644052918, Gebunden, 256 Seiten, 16,99 EUR



Aus dem Englischen von Dirk van Gunsteren. Neue Erzählungen von Colum McCann: In der längsten, der Novelle "Dreizehn Sichtweisen", geht ein alter Mann an einem verschneiten Tag in Manhattan mit seinem…