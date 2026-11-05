Bücherschau des Tages

Hauptsache der Autor hat gelitten

Notizen zu den Buchkritiken des Tages aus FAZ, FR, NZZ, SZ, taz, Zeit, Welt, DLF und DLF Kultur. Täglich ab 14 Uhr.
05.11.2026. Die Zeit amüsiert sich prächtig, wenn Daniel Kehlmann einer Truppe operettenhafter Witzfiguren beim Aufteilen von Afrika über die Schultern schaut. Der Dlf Kultur erlebt dank Niklas Maak hautnah Schönheit, Sinnlichkeit und Grausamkeit im Rom der Renaissance. Außerdem geht der Dlf Kultur mit Leigh Ann Henion nachts zum Motten-Festival. Der Dlf nimmt mit Marc Pitzke desillusioniert Abschied von Amerika. Die FAZ reitet mit Bernd Roeck und Wallenstein durch ein barockes Wimmelbild. Und die FR lernt von Iva Procházková allerhand über Klarinetten.

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Frankfurter Allgemeine Zeitung

Andrei Pivovarov: Inside Russia. Wie ich zum Staatsfeind wurde

Andrei Pivovarov. Inside Russia - Wie ich zum Staatsfeind wurde. Klett-Cotta Verlag, Stuttgart, 2026.
Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2026
ISBN 9783608967258, Gebunden, 352 Seiten, 26,00 EUR
Aus dem Russischen von Irina Bondas, Anselm Bühling, Henriette Reisner und Jennie Seitz. Ein ungeschönter Insiderbericht aus Russlands härtester Strafkolonie Als Andrei Pivovarov im Mai 2021 in einem…

Bernd Roeck: Wallenstein. Gewalt, Geld, Glaube. Eine Biografie

Bernd Roeck. Wallenstein - Gewalt, Geld, Glaube. Eine Biografie. C.H. Beck Verlag, München, 2026.
C.H. Beck Verlag, München 2026
ISBN 9783406851353, Gebunden, 844 Seiten, 44,00 EUR
Das Leben Albrechts von Wallenstein war ein einzigartiges Drama im Zeitalter des Dreißigjährigen Krieges. Durch den Handel mit Soldaten, Rüstungsgütern und andere Geschäfte erwarb Wallenstein maßlosen…
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Frankfurter Rundschau

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Neue Zürcher Zeitung

Michel Foucault: Die Hermaphroditen.

Michel Foucault. Die Hermaphroditen. Suhrkamp Verlag, Berlin, 2026.
Suhrkamp Verlag, Berlin 2026
ISBN 9783518588574, Gebunden, 154 Seiten, 26,00 EUR
Aus dem Französischen von Andrea Hemminger. Mit einem Vorwort von Arianna Sforzini und einem Nachwort von Éric Fassin. Als Michel Foucault sein bahnbrechendes Unternehmen einer Geschichte der Sexualität…
4 Notizen
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Die Zeit

Daniel Kehlmann: Afrika. Roman

Daniel Kehlmann. Afrika - Roman. Rowohlt Verlag, Hamburg, 2026.
Rowohlt Verlag, Hamburg 2026
ISBN 9783498003883, Gebunden, 256 Seiten, 24,00 EUR
Im Winter 1884 versammeln sich auf Einladung Bismarcks die großen Mächte zu einer Konferenz, auf der ein ganzer Kontinent mit all seinen Reichtümern aufgeteilt werden soll: Afrika. Es geht um die Errettung…
3 Notizen
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Deutschlandfunk

Sandra Hoffmann: Mogadischu. Roman

Sandra Hoffmann. Mogadischu - Roman . Berlin Verlag, Berlin, 2026.
Berlin Verlag, Berlin 2026
ISBN 9783827015457, Gebunden, 240 Seiten, 25,00 EUR
Sommer 1977: Während eines Italienurlaubs verschwinden eine Mutter und ihr fünfjähriger Sohn Kornelius spurlos. Zurück bleiben der Vater, der keine Worte findet, und die elfjährige Tochter Fritzi, die…

Kerstin Preiwuß: Wir alle. Roman

Kerstin Preiwuß. Wir alle - Roman. Berlin Verlag, Berlin, 2026.
Berlin Verlag, Berlin 2026
ISBN 9783827014665, Gebunden, 240 Seiten, 25,00 EUR
Eine Pfandleiherin, die die Welt nicht mehr versteht. Ein Laubenbewohner, der auch mal Glück im Leben haben will. Ein Mann, der trotz Ruhestand weitermacht. Eine junge Frau, die sich nicht entscheiden…
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Deutschlandfunk Kultur

Daniel Kehlmann: Afrika. Roman

Daniel Kehlmann. Afrika - Roman. Rowohlt Verlag, Hamburg, 2026.
Rowohlt Verlag, Hamburg 2026
ISBN 9783498003883, Gebunden, 256 Seiten, 24,00 EUR
Im Winter 1884 versammeln sich auf Einladung Bismarcks die großen Mächte zu einer Konferenz, auf der ein ganzer Kontinent mit all seinen Reichtümern aufgeteilt werden soll: Afrika. Es geht um die Errettung…
3 Notizen
Heute leider keine Kritiken in FAS, SZ, TAZ und WELT.

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