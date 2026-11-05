Deutschlandfunk
S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2026
ISBN
9783103977653, Gebunden, 640
Seiten,
34,00
EUR
Aus dem Englischen von Henning Dedekind, Helmut Dierlamm, Heike Maillard und Thomas Stauder. Die westlichen Demokratien stecken in der Krise, denn die Versprechen des Liberalismus - Freiheit, Chancengleichheit…
Berlin Verlag, Berlin 2026
ISBN
9783522188760, Gebunden, 120
Seiten,
20,00
EUR
Aus dem Norwegischen von Maike Dörries und Stefan Pluschkat. Wenn Schiffe spurlos verschwinden, sich Puppen über Nacht verwandeln oder Könige ohne jede Spur im See untergehen - dann ist das äußerst mysteriös…
Berlin Verlag, Berlin 2026
ISBN
9783827015457, Gebunden, 240
Seiten,
25,00
EUR
Sommer 1977: Während eines Italienurlaubs verschwinden eine Mutter und ihr fünfjähriger Sohn Kornelius spurlos. Zurück bleiben der Vater, der keine Worte findet, und die elfjährige Tochter Fritzi, die…
Deutsche Verlags-Anstalt (DVA), München 2026
ISBN
9783421070609, Gebunden, 352
Seiten,
26,00
EUR
Spiegel-Korrespondent Marc Pitzke über das Land, das er nicht mehr wiedererkennt: "Auf einmal ist meine Wahlheimat mir fremd, unbegreiflich, fast beängstigend""Mein halbes Leben habe ich in Amerika verbracht,…
Berlin Verlag, Berlin 2026
ISBN
9783827014665, Gebunden, 240
Seiten,
25,00
EUR
Eine Pfandleiherin, die die Welt nicht mehr versteht. Ein Laubenbewohner, der auch mal Glück im Leben haben will. Ein Mann, der trotz Ruhestand weitermacht. Eine junge Frau, die sich nicht entscheiden…