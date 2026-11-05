Deutschlandfunk

Daron Acemoglu: Das liberale Versprechen. Warum wir geteilten Wohlstand brauchen, um unsere Demokratie zu retten S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2026

ISBN 9783103977653, Gebunden, 640 Seiten, 34,00 EUR

Aus dem Englischen von Henning Dedekind, Helmut Dierlamm, Heike Maillard und Thomas Stauder. Die westlichen Demokratien stecken in der Krise, denn die Versprechen des Liberalismus - Freiheit, Chancengleichheit…

Jannicke Hansen/Pernille Tufte Radeid: Wenn der Nebel flüstert. Rätselhafte Spukgeschichten aus aller Welt. (Ab 10 Jahre) Berlin Verlag, Berlin 2026

ISBN 9783522188760, Gebunden, 120 Seiten, 20,00 EUR

Aus dem Norwegischen von Maike Dörries und Stefan Pluschkat. Wenn Schiffe spurlos verschwinden, sich Puppen über Nacht verwandeln oder Könige ohne jede Spur im See untergehen - dann ist das äußerst mysteriös…

Sandra Hoffmann: Mogadischu. Roman Berlin Verlag, Berlin 2026

ISBN 9783827015457, Gebunden, 240 Seiten, 25,00 EUR

Sommer 1977: Während eines Italienurlaubs verschwinden eine Mutter und ihr fünfjähriger Sohn Kornelius spurlos. Zurück bleiben der Vater, der keine Worte findet, und die elfjährige Tochter Fritzi, die…