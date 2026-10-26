Frankfurter Allgemeine Zeitung

Anne Möllers: Digital Crush. (Ab 12 Jahren) Fischer Sauerländer Verlag, Düsseldorf 2026

ISBN 9783737377089, Gebunden, 240 Seiten, 17,00 EUR

Sich in einen Chatbot verlieben? Lächerlich!, findet die fünfzehnjährige Lea. Doch als sie sich in ihrem Freundeskreis und ihrer Familie immer öfter fehl am Platz fühlt, fängt sie an, nur so zum Spaß…

Florian Staffel: Zwischen Konkurrenz und Kooperation. Die "Japanische Herausforderung" und die deutsche Unterhaltungselektronikindustrie 1950-1987 De Gruyter Oldenbourg Verlag, Berlin 2025

ISBN 9783111698304, Kartoniert, 365 Seiten, 79,95 EUR

Wie reagieren Unternehmen im Zuge der Globalisierung auf neue Wettbewerber aus Asien? Welche Rolle spielen dabei Narrative, Erwartungen und Wahrnehmungen? Die Studie untersucht diese Fragen anhand der…