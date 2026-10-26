Frankfurter Allgemeine Zeitung
Fischer Sauerländer Verlag, Düsseldorf 2026
ISBN
9783737377089, Gebunden, 240
Seiten,
17,00
EUR
Sich in einen Chatbot verlieben? Lächerlich!, findet die fünfzehnjährige Lea. Doch als sie sich in ihrem Freundeskreis und ihrer Familie immer öfter fehl am Platz fühlt, fängt sie an, nur so zum Spaß…
Gerstenberg Verlag, Hildesheim 2026
ISBN
9783836963961, Gebunden, 44
Seiten,
18,00
EUR
Aus dem Italienischen von Cornelia Panzacchi. Durchgehend farbig illustriert. Manchmal verstecken sich die größten Wunder in den kleinsten Dingen. Und manchmal müssen wir genau hinschauen, um sie zu entdecken.…
3 Notizen
De Gruyter Oldenbourg Verlag, Berlin 2025
ISBN
9783111698304, Kartoniert, 365
Seiten,
79,95
EUR
Wie reagieren Unternehmen im Zuge der Globalisierung auf neue Wettbewerber aus Asien? Welche Rolle spielen dabei Narrative, Erwartungen und Wahrnehmungen? Die Studie untersucht diese Fragen anhand der…
Moritz Verlag, Frankfurt am Main 2026
ISBN
9783895655067, Gebunden, 48
Seiten,
18,00
EUR
Die Kulisse dieses textlosen Bilderbuchs ist die nordamerikanische Prärie. Eine Familie lebt dort auf ihrer Farm - zu der Zeit, als man noch Pferde vor Kutschen spannte. Eines Tages verdunkelt sich der…