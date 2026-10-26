Bücherschau des Tages

ein schw:eigen laut ins DU

Notizen zu den Buchkritiken des Tages aus FAZ, FR, NZZ, SZ, taz, Zeit, Welt, DLF und DLF Kultur. Täglich ab 14 Uhr.
26.10.2026. Die FAZ verliebt sich mit Anne Möllers in einen Chatbot. Mit David Wautier trotzt sie einem Unwetter in der Prärie - ganz ohne Worte. Jose F. A. Oliver eröffnet der FR utopische Räume mit experimenteller Lyrik. Die NZZ erfährt von Evan Gershkovich, wie es im Inneren von Putins Gefängnissen zugeht. Die SZ lernt bei Johannes Giar wichtige "Public Historians" kennen. Und Dlf lässt sich von Ariane Leendertz die Geschichte der Ministerpräsidentenkonferenz erzählen. 

FAZ | FR | NZZ | SZ | TAZ | WELT | ZEIT | Dlf | Dlf Kultur

Frankfurter Allgemeine Zeitung

Anne Möllers: Digital Crush. (Ab 12 Jahren)

Anne Möllers. Digital Crush - (Ab 12 Jahren). Fischer Sauerländer Verlag, Düsseldorf, 2026.
Fischer Sauerländer Verlag, Düsseldorf 2026
ISBN 9783737377089, Gebunden, 240 Seiten, 17,00 EUR
Sich in einen Chatbot verlieben? Lächerlich!, findet die fünfzehnjährige Lea. Doch als sie sich in ihrem Freundeskreis und ihrer Familie immer öfter fehl am Platz fühlt, fängt sie an, nur so zum Spaß…

David Wautier: Das Unwetter. (Ab 6 Jahren)

David Wautier. Das Unwetter - (Ab 6 Jahren). Moritz Verlag, Frankfurt am Main, 2026.
Moritz Verlag, Frankfurt am Main 2026
ISBN 9783895655067, Gebunden, 48 Seiten, 18,00 EUR
Die Kulisse dieses textlosen Bilderbuchs ist die nordamerikanische Prärie. Eine Familie lebt dort auf ihrer Farm - zu der Zeit, als man noch Pferde vor Kutschen spannte. Eines Tages verdunkelt sich der…
FAZ | FR | NZZ | SZ | TAZ | WELT | ZEIT | Dlf | Dlf Kultur

Frankfurter Rundschau

FAZ | FR | NZZ | SZ | TAZ | WELT | ZEIT | Dlf | Dlf Kultur

Neue Zürcher Zeitung

FAZ | FR | NZZ | SZ | TAZ | WELT | ZEIT | Dlf | Dlf Kultur

Süddeutsche Zeitung

Johannes Giar: Public Historians: NS-Geschichtsschreibung im Feuilleton.

Johannes Giar. Public Historians: NS-Geschichtsschreibung im Feuilleton. De Gruyter Oldenbourg Verlag, Berlin, 2026.
De Gruyter Oldenbourg Verlag, Berlin 2026
ISBN 9783112242506, Gebunden, 587 Seiten, 129,95 EUR
Welche Rolle haben "freischaffende" Historiker und Journalisten bei der Erforschung des Nationalsozialismus gespielt? Und wie haben sie, etwa im Feuilleton, die Geschichtskultur beeinflusst? Es waren…

Friedrich Pürner: Das System Wagenknecht. Aufstieg und Fall - Inside BSW

Friedrich Pürner. Das System Wagenknecht - Aufstieg und Fall - Inside BSW. Langen-Müller / Herbig, München, 2026.
Langen-Müller / Herbig, München 2026
ISBN 9783784437743, Gebunden, 216 Seiten, 24,00 EUR
Im Januar 2024 wurde unter gewaltiger medialer Aufmerksamkeit eine neue Partei ins Leben gerufen: das Bündnis Sahra Wagenknecht, kurz BSW. Jenseits der SED-Nachfolger sollte damit eine realitätsnähere,…
FAZ | FR | NZZ | SZ | TAZ | WELT | ZEIT | Dlf | Dlf Kultur

Deutschlandfunk

Emmanuel Carrere: Kolchose. Roman

Emmanuel Carrere. Kolchose - Roman. Matthes und Seitz, Berlin, 2026.
Matthes und Seitz, Berlin 2026
ISBN 9783957575722, Gebunden, 512 Seiten, 28,00 EUR
Aus dem Französischen von Claudia Hamm. 2023 stirbt Hélène Carrère d'Encausse, die berühmteste Russland-Historikerin Frankreichs und Vorsitzende der Académie française, und kurz darauf ihr Mann Louis.…
6 Notizen
FAZ | FR | NZZ | SZ | TAZ | WELT | ZEIT | Dlf | Dlf Kultur

Deutschlandfunk Kultur

Heute leider keine Kritiken in FAS, TAZ, WELT und ZEIT.

Beliebte Bücher

Juli Zeh. Pony Show - Roman. Luchterhand Literaturverlag, München, 2026.Juli Zeh: Pony Show
Eine prominente Verlegerin unter Mordverdacht. Ein spektakulärer Schwurgerichtsprozess. Und die Frage: Wie verhandelbar ist die Wahrheit? Sie ist über fünfzig, verheiratet…
Shida Bazyar. Die Lücken - Roman. Kiepenheuer und Witsch Verlag, Köln, 2026.Shida Bazyar: Die Lücken
Heimesbach im Hunsrück ist ein fiktiver Ort, an dem sich neunzig Jahre deutscher Geschichte in die Mauern und Biografien eingenistet haben. Es ist eine Gemeinde, die ihre…
Dana Vowinckel. Anton und Alma - Roman. Suhrkamp Verlag, Berlin, 2026.Dana Vowinckel: Anton und Alma
Anton und Alma lernen sich bei einem Schüleraustausch in der Bretagne kennen. Jahre später treffen sie sich auf einer Party wieder. Beide kommen aus Berlin und studieren…
Botho Strauß. Bleiben und Blicken. Carl Hanser Verlag, München, 2026.Botho Strauß: Bleiben und Blicken
In Botho Strauß' neuem Buch geht es um die Zeit und ihr Vergehen, um den Zauber der Kunst, um das Originale und das Eigentliche. Vor allem sind es Begegnungen und Nichtbegegnungen,…