Bücherschau des Tages
Als die Zukunft noch offen schien
Notizen zu den Buchkritiken des Tages aus FAZ, FR, NZZ, SZ, taz, Zeit, Welt, DLF und DLF Kultur. Täglich ab 14 Uhr.
16.10.2026. Die FR nimmt mit Christian Buckard noch einmal wehmütig im Café Babylon neben Mascha Kaleko, Joseph Roth und Albert Einstein Platz. Gebannt liest sie auch Eka Kurniawans Geschichte eines Kindes im Bann des fanatisch frommen Vaters. Die FAZ lässt sich von Rupert Gaderer erklären, wie Soziale Medien Tribunale errichten. Und der Dlf vergnügt sich, wenn Adriano Sack einen Felix-Krull-Wiedergänger durch die Luxus-Mode-Welt der 2010er Jahre schickt.
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Matthes und Seitz, Berlin 2026
ISBN
9783751821360, Gebunden, 248
Seiten,
28,00
EUR
Soziale Medien haben sich bis in die hintersten Winkel unseres Lebens ausgebreitet. Sie strukturieren Informationsflüsse, ordnen Aufmerksamkeit und tragen zur Ausbildung einer hochreaktiven Öffentlichkeit…
Frankfurter Rundschau
C.H. Beck Verlag, München 2026
ISBN
9783406836589, Gebunden, 352
Seiten,
26,00
EUR
Der Glanz des Romanischen Cafés erstrahlte einst bis Paris, New York und Tokio. Hier traf man alle an: Bertolt Brecht, Mascha Kaléko und Joseph Roth, George Grosz, Marlene Dietrich und Albert Einstein.…
5 Notizen
Unionsverlag, Zürich 2026
ISBN
9783293006379, Gebunden, 160
Seiten,
22,00
EUR
Aus dem Indonesischen von Sabine Müller. Der kleine Sato Reang wäre gern der größte Unruhestifter der Welt, aber sein Vater hat andere Pläne: Er soll ein frommer Junge werden. Also muss Sato Reang aufstehen…
Deutschlandfunk
Nagel und Kimche Verlag, Zürich 2026
ISBN
9783312014927, Gebunden, 464
Seiten,
24,00
EUR
Von einem Gig als Osterhase bei einem Modedesigner steigt Felix Kellergeist kometenhaft in die Welt der Supermodels auf. Alles scheint dem Goldjungen in den Schoß zu fallen. Auch seine neuen besten Freunde:…
Carl Hanser Verlag, München 2026
ISBN
9783446285781, Gebunden, 448
Seiten,
27,00
EUR
Aus dem Amerikanischen von Nikolaus Stingl. Reagan-Jahre, Immobilienboom, entfesselter Kapitalismus, wilde Musik. In Harlem scheint Ray Carney angekommen zu sein: Möbelhändler des Monats, Familienmensch,…
5 Notizen
Deutschlandfunk Kultur
C.H. Beck Verlag, München 2026
ISBN
9783406844119, Gebunden, 188
Seiten,
26,00
EUR
Für den Common Sense ist klar: Kindheit und digitale Medien vertragen sich nicht - gar nicht. Während wir selbst dem Sog unserer Lieblingsapps kaum widerstehen, debattieren wir über ein Handyverbot an…
Heute leider keine Kritiken in FAS
, NZZ
, SZ
, TAZ
, WELT
und ZEIT
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