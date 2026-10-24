Bücherschau des Tages

Als die Zukunft noch offen schien

Notizen zu den Buchkritiken des Tages aus FAZ, FR, NZZ, SZ, taz, Zeit, Welt, DLF und DLF Kultur. Täglich ab 14 Uhr.
16.10.2026. Die FR nimmt mit Christian Buckard noch einmal wehmütig im Café Babylon neben Mascha Kaleko, Joseph Roth und Albert Einstein Platz. Gebannt liest sie auch Eka Kurniawans Geschichte eines Kindes im Bann des fanatisch frommen Vaters. Die FAZ lässt sich von Rupert Gaderer erklären, wie Soziale Medien Tribunale errichten. Und der Dlf vergnügt sich, wenn Adriano Sack einen Felix-Krull-Wiedergänger durch die Luxus-Mode-Welt der 2010er Jahre schickt.

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Frankfurter Allgemeine Zeitung

Rupert Gaderer: Reaktionsmaschine. Tribunale sozialer Medien

Rupert Gaderer. Reaktionsmaschine - Tribunale sozialer Medien. Matthes und Seitz, Berlin, 2026.
Matthes und Seitz, Berlin 2026
ISBN 9783751821360, Gebunden, 248 Seiten, 28,00 EUR
Soziale Medien haben sich bis in die hintersten Winkel unseres Lebens ausgebreitet. Sie strukturieren Informationsflüsse, ordnen Aufmerksamkeit und tragen zur Ausbildung einer hochreaktiven Öffentlichkeit…
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Frankfurter Rundschau

Eka Kurniawan: Bellende Katzen. Roman

Eka Kurniawan. Bellende Katzen - Roman. Unionsverlag, Zürich, 2026.
Unionsverlag, Zürich 2026
ISBN 9783293006379, Gebunden, 160 Seiten, 22,00 EUR
Aus dem Indonesischen von Sabine Müller. Der kleine Sato Reang wäre gern der größte Unruhestifter der Welt, aber sein Vater hat andere Pläne: Er soll ein frommer Junge werden. Also muss Sato Reang aufstehen…
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Deutschlandfunk

Adriano Sack: In die Sonne fliegen. Roman

Adriano Sack. In die Sonne fliegen - Roman. Nagel und Kimche Verlag, Zürich, 2026.
Nagel und Kimche Verlag, Zürich 2026
ISBN 9783312014927, Gebunden, 464 Seiten, 24,00 EUR
Von einem Gig als Osterhase bei einem Modedesigner steigt Felix Kellergeist kometenhaft in die Welt der Supermodels auf. Alles scheint dem Goldjungen in den Schoß zu fallen. Auch seine neuen besten Freunde:…

Colson Whitehead: Cool Machine. Roman

Colson Whitehead. Cool Machine - Roman. Carl Hanser Verlag, München, 2026.
Carl Hanser Verlag, München 2026
ISBN 9783446285781, Gebunden, 448 Seiten, 27,00 EUR
Aus dem Amerikanischen von Nikolaus Stingl. Reagan-Jahre, Immobilienboom, entfesselter Kapitalismus, wilde Musik. In Harlem scheint Ray Carney angekommen zu sein: Möbelhändler des Monats, Familienmensch,…
5 Notizen
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Deutschlandfunk Kultur

Heute leider keine Kritiken in FAS, NZZ, SZ, TAZ, WELT und ZEIT.

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