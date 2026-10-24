Der Glanz des Romanischen Cafés erstrahlte einst bis Paris, New York und Tokio. Hier traf man alle an: Bertolt Brecht, Mascha Kaléko und Joseph Roth, George Grosz, Marlene Dietrich und Albert Einstein.…

Unionsverlag, Zürich 2026

ISBN 9783293006379, Gebunden, 160 Seiten, 22,00 EUR



Aus dem Indonesischen von Sabine Müller. Der kleine Sato Reang wäre gern der größte Unruhestifter der Welt, aber sein Vater hat andere Pläne: Er soll ein frommer Junge werden. Also muss Sato Reang aufstehen…