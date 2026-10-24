Bücherschau des Tages

Makrelen- oder Buttermilchhimmel

Notizen zu den Buchkritiken des Tages aus FAZ, FR, NZZ, SZ, taz, Zeit, Welt, DLF und DLF Kultur. Täglich ab 14 Uhr.
15.10.2026. Die Zeit denkt mit Michel Foucault über Hermaphroditen nach, die taz liest Martin Saars und Frieder Vogelmanns Gedanken zur Aktualität Foucaults. Mutig und großartig findet die SZ, wie Thomas von Steinaecker zwei Schwestern, von denen die eine geistig behindert ist, ins Jahr 2037 begleitet. Eine wahre Entdeckung macht Dlf Kultur mit Rene Karabashs Roman „Die Bleibende“, der von Schwurjungfrauen in Albanien erzählt. Außerdem lernt Dlf Kultur von Gavin Pretor-Pinney, dass die Tropfen einer Kumuluswolke so viel wie achtzig Elefanten wiegen. 

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Frankfurter Allgemeine Zeitung

Lyn Hejinian: My Life / Mein Leben. Zweisprachige Ausgabe

Lyn Hejinian. My Life / Mein Leben - Zweisprachige Ausgabe. Verlag Das Wunderhorn, Heidelberg, 2026.
Verlag Das Wunderhorn, Heidelberg 2026
ISBN 9783884237427, Broschiert, 280 Seiten, 26,00 EUR
Aus dem Amerikanischen von Sonja vom Brocke und Norbert Lange. "Form ist nichts Fixiertes, sondern Aktivität", schreibt Lyn Hejinian über ihr poetisches Programm. Ihr Werk greift Autobiografisches auf…

Thomas von Steinaecker: Schwestern. Roman

Thomas von Steinaecker. Schwestern - Roman. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 2026.
S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2026
ISBN 9783103976434, Gebunden, 352 Seiten, 26,00 EUR
Bettina wächst mit ihrer älteren Schwester Simone in der bayerischen Provinz auf. Die Nachmittage verbringen sie zwischen Karpfenteich und dem leer stehenden Nachbarhaus. Früh übernimmt Bettina dabei…

Samar Yazbek: Der blaue Stift. Roman

Samar Yazbek. Der blaue Stift - Roman. Unionsverlag, Zürich, 2026.
Unionsverlag, Zürich 2026
ISBN 9783293006195, Gebunden, 224 Seiten, 24,00 EUR
Aus dem Arabischen von Larissa Bender. Die junge Rima liebt ihr Damaskus. Am meisten liebt sie die Bibliothek, in der sie lauter Wunder erwarten: der kleine Prinz mit seinen ewigen Sonnenaufgängen oder…
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Süddeutsche Zeitung

Juli Zeh: Pony Show. Roman

Juli Zeh. Pony Show - Roman. Luchterhand Literaturverlag, München, 2026.
Luchterhand Literaturverlag, München 2026
ISBN 9783630878652, Gebunden, 512 Seiten, 25,00 EUR
Eine prominente Verlegerin unter Mordverdacht. Ein spektakulärer Schwurgerichtsprozess. Und die Frage: Wie verhandelbar ist die Wahrheit? Sie ist über fünfzig, verheiratet und Chefin eines großen Literaturverlags.…
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Die Tageszeitung

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Die Welt

Katrin Hörnlein: Die Schnabels. Mutter, Vater, 17 Kinder

Katrin Hörnlein. Die Schnabels - Mutter, Vater, 17 Kinder . dtv, München, 2026.
dtv, München 2026
ISBN 9783423285636, Gebunden, 240 Seiten, 24,00 EUR
Die Schnabels sind als eine der größten Familien der alten Bundesrepublik ein Ausnahmephänomen. Vieles in ihrem Alltag war außergewöhnlich: Wie man fast 20 Menschen auf wenigen Quadratmetern unterbrachte,…
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Die Zeit

Michel Foucault: Die Hermaphroditen.

Michel Foucault. Die Hermaphroditen. Suhrkamp Verlag, Berlin, 2026.
Suhrkamp Verlag, Berlin 2026
ISBN 9783518588574, Gebunden, 154 Seiten, 26,00 EUR
Aus dem Französischen von Andrea Hemminger. Mit einem Vorwort von Arianna Sforzini und einem Nachwort von Éric Fassin. Als Michel Foucault sein bahnbrechendes Unternehmen einer Geschichte der Sexualität…
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Deutschlandfunk

Nadia de Vries: Kapitulation auf Kommando. Roman

Nadia de Vries. Kapitulation auf Kommando - Roman. DuMont Verlag, Köln, 2026.
DuMont Verlag, Köln 2026
ISBN 9783755800972, Gebunden, 160 Seiten, 24,00 EUR
Aus dem Niederländischen von Lisa Mensing. Schellfisch wächst an der Küste auf; zweitausend Bewohner zählt der Ort im Winter, im Sommer kommen ein paar Hundert Urlauber dazu. Doch anders als den Ausflüglern…
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Deutschlandfunk Kultur

Rene Karabash: Die Bleibende. Roman

Rene Karabash. Die Bleibende - Roman. Friedrich Mauke Verlag, Jena, 2026.
Friedrich Mauke Verlag, Jena 2026
ISBN 9783948259365, Gebunden, 152 Seiten, 24,00 EUR
Aus dem Bulgarischen von Elvira Bormann. Hoch oben in den Bergen Albaniens, in einem Dorf, in dem noch das Gesetzen des Kanun regiert, entkommt Bekija einer arrangierten Ehe, indem sie sich zur Schwurjungfrau…

Gavin Pretor-Pinney: Handbuch für Wolkengucker.

Gavin Pretor-Pinney. Handbuch für Wolkengucker. Liebeskind Verlagsbuchhandlung, München, 2026.
Liebeskind Verlagsbuchhandlung, München 2026
ISBN 9783954381838, Gebunden, 344 Seiten, 32,00 EUR
Aus dem Englischen von Martin Bauer. Herausgegeben von der "Cloud Appreciation Society". Dieses Handbuch will geneigte Leser für den sorglosen, zweckfreien und unendlich lebensbejahenden Zeitvertreib…
Heute leider keine Kritiken in FAS, FR und NZZ.

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Aus dem amerikanischen Englisch von Anja Utler. Der rote Junge Geryon ist unsterblich in Herkules verliebt, der dem Jüngling nicht zu widerstehen vermag. Auf dem Höhepunkt…
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