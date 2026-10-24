Bücherschau des Tages
Makrelen- oder Buttermilchhimmel
Notizen zu den Buchkritiken des Tages aus FAZ, FR, NZZ, SZ, taz, Zeit, Welt, DLF und DLF Kultur. Täglich ab 14 Uhr.
15.10.2026. Die Zeit denkt mit Michel Foucault über Hermaphroditen nach, die taz liest Martin Saars und Frieder Vogelmanns Gedanken zur Aktualität Foucaults. Mutig und großartig findet die SZ, wie Thomas von Steinaecker zwei Schwestern, von denen die eine geistig behindert ist, ins Jahr 2037 begleitet. Eine wahre Entdeckung macht Dlf Kultur mit Rene Karabashs Roman „Die Bleibende“, der von Schwurjungfrauen in Albanien erzählt. Außerdem lernt Dlf Kultur von Gavin Pretor-Pinney, dass die Tropfen einer Kumuluswolke so viel wie achtzig Elefanten wiegen.
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Verlag Das Wunderhorn, Heidelberg 2026
ISBN
9783884237427, Broschiert, 280
Seiten,
26,00
EUR
Aus dem Amerikanischen von Sonja vom Brocke und Norbert Lange. "Form ist nichts Fixiertes, sondern Aktivität", schreibt Lyn Hejinian über ihr poetisches Programm. Ihr Werk greift Autobiografisches auf…
S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2026
ISBN
9783103976434, Gebunden, 352
Seiten,
26,00
EUR
Bettina wächst mit ihrer älteren Schwester Simone in der bayerischen Provinz auf. Die Nachmittage verbringen sie zwischen Karpfenteich und dem leer stehenden Nachbarhaus. Früh übernimmt Bettina dabei…
Unionsverlag, Zürich 2026
ISBN
9783293006195, Gebunden, 224
Seiten,
24,00
EUR
Aus dem Arabischen von Larissa Bender. Die junge Rima liebt ihr Damaskus. Am meisten liebt sie die Bibliothek, in der sie lauter Wunder erwarten: der kleine Prinz mit seinen ewigen Sonnenaufgängen oder…
Süddeutsche Zeitung
C.H. Beck Verlag, München 2026
ISBN
9783406844119, Gebunden, 188
Seiten,
26,00
EUR
Für den Common Sense ist klar: Kindheit und digitale Medien vertragen sich nicht - gar nicht. Während wir selbst dem Sog unserer Lieblingsapps kaum widerstehen, debattieren wir über ein Handyverbot an…
Luchterhand Literaturverlag, München 2026
ISBN
9783630878652, Gebunden, 512
Seiten,
25,00
EUR
Eine prominente Verlegerin unter Mordverdacht. Ein spektakulärer Schwurgerichtsprozess. Und die Frage: Wie verhandelbar ist die Wahrheit? Sie ist über fünfzig, verheiratet und Chefin eines großen Literaturverlags.…
Die Tageszeitung
Suhrkamp Verlag, Berlin 2026
ISBN
9783518588536, Gebunden, 233
Seiten,
28,00
EUR
Wie blicken wir heute auf Michel Foucault? Wie lässt sich die Wirkung seines vielgelesenen und vielkritisierten Werks in unserer Zeit einschätzen? Auf der einen Seite zählt es zu den kanonischen Quellen…
Die Welt
dtv, München 2026
ISBN
9783423285636, Gebunden, 240
Seiten,
24,00
EUR
Die Schnabels sind als eine der größten Familien der alten Bundesrepublik ein Ausnahmephänomen. Vieles in ihrem Alltag war außergewöhnlich: Wie man fast 20 Menschen auf wenigen Quadratmetern unterbrachte,…
Die Zeit
Suhrkamp Verlag, Berlin 2026
ISBN
9783518588574, Gebunden, 154
Seiten,
26,00
EUR
Aus dem Französischen von Andrea Hemminger. Mit einem Vorwort von Arianna Sforzini und einem Nachwort von Éric Fassin. Als Michel Foucault sein bahnbrechendes Unternehmen einer Geschichte der Sexualität…
Deutschlandfunk
DuMont Verlag, Köln 2026
ISBN
9783755800972, Gebunden, 160
Seiten,
24,00
EUR
Aus dem Niederländischen von Lisa Mensing. Schellfisch wächst an der Küste auf; zweitausend Bewohner zählt der Ort im Winter, im Sommer kommen ein paar Hundert Urlauber dazu. Doch anders als den Ausflüglern…
Deutschlandfunk Kultur
Friedrich Mauke Verlag, Jena 2026
ISBN
9783948259365, Gebunden, 152
Seiten,
24,00
EUR
Aus dem Bulgarischen von Elvira Bormann. Hoch oben in den Bergen Albaniens, in einem Dorf, in dem noch das Gesetzen des Kanun regiert, entkommt Bekija einer arrangierten Ehe, indem sie sich zur Schwurjungfrau…
Suhrkamp Verlag, Berlin 2026
ISBN
9783518588567, Gebunden, 263
Seiten,
30,00
EUR
Aus dem Englischen von Andreas Wirthensohn. Von den banalsten Anwendungen im Internet bis zu den gravierendsten in Kriegen: Künstliche Intelligenz ist aus unserer Lebenswelt nicht mehr wegzudenken. Bisweilen…
Liebeskind Verlagsbuchhandlung, München 2026
ISBN
9783954381838, Gebunden, 344
Seiten,
32,00
EUR
Aus dem Englischen von Martin Bauer. Herausgegeben von der "Cloud Appreciation Society". Dieses Handbuch will geneigte Leser für den sorglosen, zweckfreien und unendlich lebensbejahenden Zeitvertreib…
Heute leider keine Kritiken in FAS
, FR
und NZZ
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