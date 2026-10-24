Deutschlandfunk Kultur

Rene Karabash: Die Bleibende. Roman Friedrich Mauke Verlag, Jena 2026

ISBN 9783948259365, Gebunden, 152 Seiten, 24,00 EUR

Aus dem Bulgarischen von Elvira Bormann. Hoch oben in den Bergen Albaniens, in einem Dorf, in dem noch das Gesetzen des Kanun regiert, entkommt Bekija einer arrangierten Ehe, indem sie sich zur Schwurjungfrau…

Maximilian Kasy: Die Mittel der Prädiktion. Wie KI wirklich funktioniert (und wer davon profitiert) Suhrkamp Verlag, Berlin 2026

ISBN 9783518588567, Gebunden, 263 Seiten, 30,00 EUR

Aus dem Englischen von Andreas Wirthensohn. Von den banalsten Anwendungen im Internet bis zu den gravierendsten in Kriegen: Künstliche Intelligenz ist aus unserer Lebenswelt nicht mehr wegzudenken. Bisweilen…